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Підручний травмувався напередодні літнього чемпіонату світу

Та пошкодження несерйозне, і капітан збірної України має встигнути відновитися
Біатлон
10:34
Підручний травмувався напередодні літнього чемпіонату світу

Головний тренер чоловічої команди збірної України Юрай Санітра розповів, що декілька спортсменів отримали пошкодження під час тренувального збору в Оберхофі.

Зараз Ви в Оберхофі. Як проходить збір?

Одним словом, можу сказати – чудово. Дуже хороші умови, виконуємо багато важкої тренувальної роботи. Ми робимо невеликий акцент і на те, щоби гідно підготуватися до літнього чемпіонату світу (прим. ЛЧС пройде в німецькому Рупольдингу з 25 по 28 серпня), адже ми хочемо виступати там командою А. 

У хлопців у неділю було велотренування, і без травм не всі зуміли доїхати до готелю. Як вплине ця подія на тренувальний план?

Тут ми зустрілися з Еріком Лессером, і скористалися можливістю потренуватися із ним, адже він дуже добре знає цю місцевість та траси для тренувань. Щоправда, він вибрав нелегку трасу, хлопці повернулися втомлені, а деякі з легкими травмами. Найгірша ситуація у Дмитра Підручного, який упав на руку і має проблему із правим зап'ястям. Але, я думаю, що через кілька днів він буде повністю виконувати весь тренувальний процес. Це було хороше тренування, кожен приніс якийсь шрам на руці чи нозі, але це морально робить нас лише сильнішими у подальшій перспективі.

Дмитро Підручний заявив, що тренування можливі завдяки ЗСУ, що боронять нашу країну.

Джерело: biathlon.com.ua Олег Шумейко-молодший
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Дмитро підручний Юрай Санітра

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