Підручний відреагував на ракетний удар по рідному Тернополю
Біатлоніст співчуває жертвам найсильнішої атаки на місто з початку війни
1 день тому
Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний відреагував на трагічний ракетний удар Росії по Тернополю вночі на 19 листопада.
«Я навіть не знаю, як описати словами те, що я відчуваю. Моє рідне місто щойно зазнало найсильнішої атаки з початку війни. Наразі підтверджено 26 загиблих, серед яких 3 дитини. Рятувальники досі працюють. Мої співчуття всім, хто постраждав і втратив своїх близьких».
Удар по житлових багатоповерхівках і критичній інфраструктурі став частиною масованої атаки з 48 ракетами та понад 470 дронами. Ракети Х-101 влучили в дев'ятиповерхівки, зруйнувавши частини будівель. Рятувальна операція триває, але під завалами знайшли вже понад 25 тіл.
