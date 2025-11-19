Збірна України назвала склад на дебютний етап Кубка світу – без Джими, але з Підручним та Мандзином
Біатлоністи розпочнуть сезон у Швеції
2 днi тому
Фото: biathlon.com.ua
Тренерський штаб збірної України з біатлону в інтерв’ю Суспільне Спорт назвав склад на перший етап Кубка світу-2025/26, який відбудеться у шведському Естерсунді з 29 листопада по 7 грудня:
Жінки:
Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна, Дарина Чалик
Чоловіки:
Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковський, Богдан Цимбал
Нагадаємо, що капітан «синьо-жовтих» Дмитро Підручнийготовий пропускати старти КС заради вдалого виступу на Олімпійських іграх-2026.