Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:45
Телемагазин
11:15
Всесвітні ігри 2022. День 5. Інлайн хокей. Фінали. Прем’єра

Прима: «Два з половиною місяці я перебував у ЗСУ. Мені сказали, що моя робота – представляти країну на міжнародній арені»

Після цього Артем повернувся до біатлону
Біатлон
09:59
Прима: «Два з половиною місяці я перебував у ЗСУ. Мені сказали, що моя робота – представляти країну на міжнародній арені»
Фото: колаж НОК України / Instagram

Біатлоніст збірної України Артем Прима заявив в інтерв'ю IBU, що першими думками після початку повномасштабного вторгнення росії були захист України та родини:

Я думав про те, що потрібно захищати свою країну, родину. Я думав лише про це. Два з половиною місяці я перебував у частині в ЗСУ. Та справа в тому, що сьогодні кожен робити те, в чому він виявляє себе якнайкраще.

Мені сказали, що моя робота – представляти країну на міжнародній аренію Я подумав про це та погодився. Я захищатиму честь України своїми результатами.

Також Прима розповів, як юні спортсмени не могли готуватися через мінні поля на місцях, призначених для тренувань.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Артем Прима

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Ніяких тренувань, я був у військовій частині». Прима розповів, як повернувся з Олімпіади, а через 3 дні розпочалася повномасштабна війна
«Ніяких тренувань, я був у військовій частині». Прима розповів, як повернувся з Олімпіади, а через 3 дні розпочалася повномасштабна війна
Біатлон
12 липня 12:38

Новини: Біатлон

Прима: «Два з половиною місяці я перебував у ЗСУ. Мені сказали, що моя робота – представляти країну на міжнародній арені»
Прима: «Два з половиною місяці я перебував у ЗСУ. Мені сказали, що моя робота – представляти країну на міжнародній арені»
09:59
«Ніяких тренувань, я був у військовій частині». Прима розповів, як повернувся з Олімпіади, а через 3 дні розпочалася повномасштабна війна
«Ніяких тренувань, я був у військовій частині». Прима розповів, як повернувся з Олімпіади, а через 3 дні розпочалася повномасштабна війна
12 липня 12:38
Підручний: «Йде війна та гинуть люди, ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися»
Підручний: «Йде війна та гинуть люди, ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися»
12 липня 08:13
Санітра: «Зрозумів, що не можу покинути своїх спортсменів та український біатлон, коли їм потрібна допомога»
Санітра: «Зрозумів, що не можу покинути своїх спортсменів та український біатлон, коли їм потрібна допомога»
11 липня 21:15
Фуркади образилися на Підручного і відмовилися допомагати українським біатлоністам
Фуркади образилися на Підручного і відмовилися допомагати українським біатлоністам
09 липня 15:56
Дериземля: «Базу в Чернігові не можна відновити. На жаль, потрібно її зносити і будувати нову»
Дериземля: «Базу в Чернігові не можна відновити. На жаль, потрібно її зносити і будувати нову»
09 липня 15:37
Бех вже красується в формі збірної росії
Бех вже красується в формі збірної росії
04 липня 20:35
Тренер збірної України: «Я до сих пір не знаю, де знаходиться Віта Семеренко»
Тренер збірної України: «Я до сих пір не знаю, де знаходиться Віта Семеренко»
03 липня 11:58
Блашко проведе підготовку до нового сезону під керівництвом наставника чоловічої збірної України
Блашко проведе підготовку до нового сезону під керівництвом наставника чоловічої збірної України
02 липня 11:55
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
Всі новини