Прима: «Два з половиною місяці я перебував у ЗСУ. Мені сказали, що моя робота – представляти країну на міжнародній арені»

Після цього Артем повернувся до біатлону

Фото: колаж НОК України / Instagram Біатлоніст збірної України Артем Прима заявив в інтерв'ю IBU, що першими думками після початку повномасштабного вторгнення росії були захист України та родини:

Я думав про те, що потрібно захищати свою країну, родину. Я думав лише про це. Два з половиною місяці я перебував у частині в ЗСУ. Та справа в тому, що сьогодні кожен робити те, в чому він виявляє себе якнайкраще. Мені сказали, що моя робота – представляти країну на міжнародній аренію Я подумав про це та погодився. Я захищатиму честь України своїми результатами. Також Прима розповів, як юні спортсмени не могли готуватися через мінні поля на місцях, призначених для тренувань.

Олег Шумейко-молодший