«Ніяких тренувань, я був у військовій частині». Прима розповів, як повернувся з Олімпіади, а через 3 дні розпочалася повномасштабна війна
Прима: «Два з половиною місяці я перебував у ЗСУ. Мені сказали, що моя робота – представляти країну на міжнародній арені»
Після цього Артем повернувся до біатлону
09:59
Фото: колаж НОК України / Instagram
Біатлоніст збірної України Артем Прима заявив в інтерв'ю IBU, що першими думками після початку повномасштабного вторгнення росії були захист України та родини:
Я думав про те, що потрібно захищати свою країну, родину. Я думав лише про це. Два з половиною місяці я перебував у частині в ЗСУ. Та справа в тому, що сьогодні кожен робити те, в чому він виявляє себе якнайкраще.
Мені сказали, що моя робота – представляти країну на міжнародній аренію Я подумав про це та погодився. Я захищатиму честь України своїми результатами.
Також Прима розповів, як юні спортсмени не могли готуватися через мінні поля на місцях, призначених для тренувань.
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