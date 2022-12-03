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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Прима: «На стрільбі трохи недопрацював»

Артем залишився незадоволений гонкою
Біатлон Кубок світу з біатлону
20:34
Прима: «На стрільбі трохи недопрацював»
Біатлоніст Артем Прима прокоментував спринтерську гонку на першому етапі Кубка світу в Контіолахті.

— Спринт став другим стартом в сезоні, як самі оціните гонку у Вашому виконанні? Ви говорили, що естафета далася дуже важко, як біглося сьогодні?

— Сьогодні біглося більш-менш нормально, можна було терпіти. Коли біг поряд з лідерами, то міг за ними працювати. Начебто по самопочуттю все нормально, та у підсумку гонкою не задоволений. По ходу програш великий, треба говорити з тренерами і робити аналіз, виясняти, у чому помилився..

— Чим поясните свій промах на другій стрільбі?

— На стрільбі трошки недопрацював один постріл на стійці, з нулем звісно ж був би кращий результат.

Раніше ми повідомляли, що Йоханнес Бе виграв спринт на етапі Кубка світу в Контіолахті. Кращий серед українців – Прима
Джерело: biathlon.com.ua Денис Сєдашов
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Артем Прима

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