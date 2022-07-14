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Прима: «росію потрібно закрити в клітці або просто знищити»

Біатлоніст відреагував на черговий російський теракт
Біатлон
18:55
Прима: «росію потрібно закрити в клітці або просто знищити»
Артем Прима / Фото: Getty Images

Український біатлоніст Артем Прима в Instagram прокоментував ракетні удари росіян по центру Вінниці.

«росію треба ізолювати, закрити в клітці або просто знищити... Цього потребує весь світ».

Поки відомо про 21 загиблого, з них троє дітей, 52 госпіталізованих, з яких 34 у важкому стані. Також 46 осіб зникли безвісти.

Нагадаємо, Прима 2,5 місяця перебував у складі ЗСУ.

Карен Агабекян
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Артем Прима війна

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