«Ніяких тренувань, я був у військовій частині». Прима розповів, як повернувся з Олімпіади, а через 3 дні розпочалася повномасштабна війна
Прима: «росію потрібно закрити в клітці або просто знищити»
Біатлоніст відреагував на черговий російський теракт
18:55
Артем Прима / Фото: Getty Images
Український біатлоніст Артем Прима в Instagram прокоментував ракетні удари росіян по центру Вінниці.
«росію треба ізолювати, закрити в клітці або просто знищити... Цього потребує весь світ».
Поки відомо про 21 загиблого, з них троє дітей, 52 госпіталізованих, з яких 34 у важкому стані. Також 46 осіб зникли безвісти.
Нагадаємо, Прима 2,5 місяця перебував у складі ЗСУ.