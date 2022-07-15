Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
19:30
live
Всесвітні ігри 2022. День 8. Джиу-джитсу. Пряма трансляція
20:50
Автоперегони. FIA ETCR. Етап 4. Харама (Іспанія)

Санітра хоче завершити тренерську кар’єру після Олімпіади-2026

Якщо плани вдасться втілити в життя, вона триватиме 21 рік
Біатлон
20:08
Санітра хоче завершити тренерську кар’єру після Олімпіади-2026

Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра зізнався, що планує завершити тренерську кар’єру після Олімпійських ігор-2026.

Юрай, хочу запитати про Вашу перспективу в роботі з українською командою. З розмови з Вами я правильно зрозуміла, що Ви налаштовані працювати з командою до Олімпійських Ігор-2026?

Якщо зі здоров'ям усе буде гаразд, то ясно, що я готовий відпрацювати до 2026 року, бо маю таку мету. В Антхольці на чемпіонаті світу 1995 року я розпочинав свою тренерську кар'єру, як тренер жіночої словацької команди, і там же хочу закінчити свою тренерську кар'єру вже на Олімпійських Іграх-2026.

Відзначимо, що біатлонні змагання на Іграх-2026 прийматиме саме Антхольц.

Нагадаємо, до нового сезону Санітра готуватиме не лише чоловічу команду – і він пояснив чому.

Джерело: biathlon.com.ua Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Юрай Санітра

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Підручний травмувався напередодні літнього чемпіонату світу
Підручний травмувався напередодні літнього чемпіонату світу
Біатлон
10:34
19-річного Мандзина включили до складу основної чоловічої збірної України
Ексклюзив
19-річного Мандзина включили до складу основної чоловічої збірної України
Біатлон
13 липня 19:50
Санітра: «Хочу, щоб Блашко до цього сезону була краще готова, ніж до олімпійського»
Санітра: «Хочу, щоб Блашко до цього сезону була краще готова, ніж до олімпійського»
Біатлон
13 липня 18:51
Санітра: «Зважаючи на ситуацію в Україні, у хлопців є бажання показати більше, викластися максимально»
Санітра: «Зважаючи на ситуацію в Україні, у хлопців є бажання показати більше, викластися максимально»
Біатлон
13 липня 18:38
Санітра: «Зрозумів, що не можу покинути своїх спортсменів та український біатлон, коли їм потрібна допомога»
Санітра: «Зрозумів, що не можу покинути своїх спортсменів та український біатлон, коли їм потрібна допомога»
Біатлон
11 липня 21:15
Блашко проведе підготовку до нового сезону під керівництвом наставника чоловічої збірної України
Блашко проведе підготовку до нового сезону під керівництвом наставника чоловічої збірної України
Біатлон
02 липня 11:55

Новини: Біатлон

Санітра хоче завершити тренерську кар’єру після Олімпіади-2026
Санітра хоче завершити тренерську кар’єру після Олімпіади-2026
20:08
Підручний травмувався напередодні літнього чемпіонату світу
Підручний травмувався напередодні літнього чемпіонату світу
10:34
Прима: «росію потрібно закрити в клітці або просто знищити»
Прима: «росію потрібно закрити в клітці або просто знищити»
14 липня 18:55
19-річного Мандзина включили до складу основної чоловічої збірної України
Ексклюзив
19-річного Мандзина включили до складу основної чоловічої збірної України
13 липня 19:50
Санітра: «Хочу, щоб Блашко до цього сезону була краще готова, ніж до олімпійського»
Санітра: «Хочу, щоб Блашко до цього сезону була краще готова, ніж до олімпійського»
13 липня 18:51
Санітра: «Зважаючи на ситуацію в Україні, у хлопців є бажання показати більше, викластися максимально»
Санітра: «Зважаючи на ситуацію в Україні, у хлопців є бажання показати більше, викластися максимально»
13 липня 18:38
Прима: «Два з половиною місяці я перебував у ЗСУ. Мені сказали, що моя робота – представляти країну на міжнародній арені»
Прима: «Два з половиною місяці я перебував у ЗСУ. Мені сказали, що моя робота – представляти країну на міжнародній арені»
13 липня 09:59
«Ніяких тренувань, я був у військовій частині». Прима розповів, як повернувся з Олімпіади, а через 3 дні розпочалася повномасштабна війна
«Ніяких тренувань, я був у військовій частині». Прима розповів, як повернувся з Олімпіади, а через 3 дні розпочалася повномасштабна війна
12 липня 12:38
Підручний: «Йде війна та гинуть люди, ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися»
Підручний: «Йде війна та гинуть люди, ЗСУ стоять стіною, дають нам можливість тренуватися»
12 липня 08:13
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Всі новини