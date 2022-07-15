Санітра хоче завершити тренерську кар’єру після Олімпіади-2026

Якщо плани вдасться втілити в життя, вона триватиме 21 рік

Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра зізнався, що планує завершити тренерську кар’єру після Олімпійських ігор-2026.

Юрай, хочу запитати про Вашу перспективу в роботі з українською командою. З розмови з Вами я правильно зрозуміла, що Ви налаштовані працювати з командою до Олімпійських Ігор-2026?

Якщо зі здоров'ям усе буде гаразд, то ясно, що я готовий відпрацювати до 2026 року, бо маю таку мету. В Антхольці на чемпіонаті світу 1995 року я розпочинав свою тренерську кар'єру, як тренер жіночої словацької команди, і там же хочу закінчити свою тренерську кар'єру вже на Олімпійських Іграх-2026.

Відзначимо, що біатлонні змагання на Іграх-2026 прийматиме саме Антхольц.

Нагадаємо, до нового сезону Санітра готуватиме не лише чоловічу команду – і він пояснив чому.