Підручний травмувався напередодні літнього чемпіонату світу
Санітра хоче завершити тренерську кар’єру після Олімпіади-2026
Якщо плани вдасться втілити в життя, вона триватиме 21 рік
20:08
Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра зізнався, що планує завершити тренерську кар’єру після Олімпійських ігор-2026.
Юрай, хочу запитати про Вашу перспективу в роботі з українською командою. З розмови з Вами я правильно зрозуміла, що Ви налаштовані працювати з командою до Олімпійських Ігор-2026?
Якщо зі здоров'ям усе буде гаразд, то ясно, що я готовий відпрацювати до 2026 року, бо маю таку мету. В Антхольці на чемпіонаті світу 1995 року я розпочинав свою тренерську кар'єру, як тренер жіночої словацької команди, і там же хочу закінчити свою тренерську кар'єру вже на Олімпійських Іграх-2026.
Відзначимо, що біатлонні змагання на Іграх-2026 прийматиме саме Антхольц.
Нагадаємо, до нового сезону Санітра готуватиме не лише чоловічу команду – і він пояснив чому.
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