Санітра: «Хочу, щоб Блашко до цього сезону була краще готова, ніж до олімпійського»
Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра пояснив, чому з їхньою командою до сезону готується Дар’я Блашко:
На другий збір до команди приєдналася Дар'я Блашко. Даша сама до Вас звернулася із проханням тренуватися разом із Вами?
Всі знають, яка історія була з Дашею останні два роки. Ті, хто стежили за біатлоном, знають усе, що відбувалося з нею.
Так, ініціатива про тренування з нами, у групі з чоловіками, йшла від Даші. З мого боку це було нелегке рішення, бо я завжди був за концепцію, згідно з якою команда має готуватися та працювати разом. Але, порадившись із керівництвом федерації, і разом із старшим тренером жіночої команди (прим. Олександром Кравченком), ухвалили рішення, що буде краще, якщо Даша готуватиметься до сезону з нами.
Я дивлюся на це трошки і з іншого боку, бо хочу, щоб Даша була до цього сезону готова краще, ніж до олімпійського. Адже вона має дуже великий потенціал і може допомогти і нам, чоловікам, у сингл-естафеті чи мікст-естафеті.
Також Санітра зізнався, що збірна тренується з подвійною мотивацією через війну в Україні.
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