Прима: «Два з половиною місяці я перебував у ЗСУ. Мені сказали, що моя робота – представляти країну на міжнародній арені»
Санітра: «Зважаючи на ситуацію в Україні, у хлопців є бажання показати більше, викластися максимально»
Тренер збірної – про зміни команди в підході до справи
18:38
Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра заявив, що його підопічні відчувають додаткову мотивацію через війну:
У чоловіків змінилося ставлення до роботи?
Я б не сказав, що минулого сезону вони по-іншому ставилися до своєї спортивної роботи. Але зараз я відчуваю, що є таке внутрішнє бажання у цій складній ситуації, яка зараз в Україні, показати щось більше, викластися на тренуванні максимально. І це я бачу щодня, на кожному тренуванні.
Варто відзначити, що після зборах у Сянках наразі збірна України тренується в Оберхофі, Німеччина.
Нагадаємо, Санітра пояснив, чому вирішив залишитися в збірній України, незважаючи на війну.
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