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Всесвітні ігри 2022. День 6

Санітра: «Зважаючи на ситуацію в Україні, у хлопців є бажання показати більше, викластися максимально»

Тренер збірної – про зміни команди в підході до справи
Біатлон
18:38
Санітра: «Зважаючи на ситуацію в Україні, у хлопців є бажання показати більше, викластися максимально»

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра заявив, що його підопічні відчувають додаткову мотивацію через війну:

У чоловіків змінилося ставлення до роботи?

Я б не сказав, що минулого сезону вони по-іншому ставилися до своєї спортивної роботи. Але зараз я відчуваю, що є таке внутрішнє бажання у цій складній ситуації, яка зараз в Україні, показати щось більше, викластися на тренуванні максимально. І це я бачу щодня, на кожному тренуванні.

Варто відзначити, що після зборах у Сянках наразі збірна України тренується в Оберхофі, Німеччина.

Нагадаємо, Санітра пояснив, чому вирішив залишитися в збірній України, незважаючи на війну.

Джерело: biathlon.com.ua Сергій Лук'яненко
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Юрай Санітра

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