Призерка Олімпійських ігор і десятиразова чемпіонка світу з біатлону Жюлья Сімон поділилася очікуваннями від зимової Олімпіади-2026, яка відбудеться в Італії. Слова спортсменки наводить RMC Sport.

Сімон зізналася, що майбутні Ігри асоціюються в неї з тими Олімпіадами, які вона дивилася в дитинстві. За її словами, змагання 2018 та 2022 років не повністю відповідали її уявленням про олімпійську атмосферу, тоді як Італія справляє зовсім інше враження.

Француженка наголосила на особливій пристрасті італійців до біатлону та зимових видів спорту загалом, що, на її думку, має створити унікальний настрій для спортсменів.

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 відбудеться 6 лютого, а перші змагання стартують 4 лютого.

Нагадаємо, перед Олімпіадою Сімон визнали винною в крадіжках і шахрайстві з банківськими картками.