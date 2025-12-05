Стало відомо, чому Дудченко пропустить спринт в Естерсунді
Також під питанням участь Тищенка
30 хвилин тому
Антон Дудченко. Фото: biathlon.com.ua
Український біатлоніст Антон Дудченко 6 грудня пропустить спринтерську гонку на етапі Кубка світу в Естерсунді.
За інформацією Biathlonnews, Дудченко захворів перед гонкою.
Стан Артема Тищенка також викликає занепокоєння — він погано почувається, рішення про участь ухвалять вранці перед гонкою після консультації з лікарем.
Спринт стартує 6 грудня о 17:30 за київським часом.
Склад збірної України на спринтерську гонку в Естерсунді.