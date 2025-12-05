Олег Гончар

Чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на спринт етапу Кубка світу в Естерсунді.

Гонка запланована 6 березня на 17:30 за київським часом.

Склад збірної України:

Дмитро Підручний

Віталій Мандзин

Богдан Борковський

Богдан Цимбал

Артем Тищенко

В склад збірної не потрапив Антон Дудченко, який не може набрати хорошу форму на початку сезону.

Нагадаємо, раніше збірна України назвала склад на жіночий спринт Кубка світу в Естерсунді.

