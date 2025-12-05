Україна визначилась зі складом на чоловічий спринт в Естерсунді
У команді є втрати в складі
близько 3 годин тому
Антон Дудченко. Фото: biathlon.com.ua
Чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на спринт етапу Кубка світу в Естерсунді.
Гонка запланована 6 березня на 17:30 за київським часом.
Склад збірної України:
- Дмитро Підручний
- Віталій Мандзин
- Богдан Борковський
- Богдан Цимбал
- Артем Тищенко
В склад збірної не потрапив Антон Дудченко, який не може набрати хорошу форму на початку сезону.
Нагадаємо, раніше збірна України назвала склад на жіночий спринт Кубка світу в Естерсунді.