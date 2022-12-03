Прима: «Нам треба виступати і віддавати всі сили, як це роблять наші хлопці на фронті»
Стали відомі склади чоловічої і жіночої збірних України на спринт в Контіолахті
Перший етап Кубка світу сезону-2022/23 близький до свого завершення
Артем Прима / Фото - Getty Images3 грудня в фінському Контіолахті відбудуться чоловіча та жіноча спринтерські гонки в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону.
Чоловічу команду України представлять Артем Прима, Денис Насико, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк та Антон Дудченко. Початок гонки – о 11.45 за київським часом.
У жіночому спринті побіжать Дарина Блашко, Анна Кривонос, Олена Білосюк та Ірина Петренко. Початок – о 14.45.
Відзначимо, що перший етап Кубка світу завершиться 4 грудня.
Нагадаємо, головний тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко заявив, що на наступний етап Кубка світу команда може поїхати в іншому складі.
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