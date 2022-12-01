Підручний пояснив свою відсутність на першій гонці Кубку світу
Стали відомі склади чоловічої та жіночої збірних України на естафети в Контіолахті
Підручний, Прима та Білосюк – в строю
01 грудня 10:22
Дмитро Підручний / Фото - Getty Images1 грудня в фінському Контіолахті відбудеться жіноча та чоловіча естафети в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону.
Чоловічу команду України представлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. Початок гонки – о 12.00 за київським часом.
У жіночій естафеті побіжать Дарина Блашко, Анна Кривонос, Олена Білосюк та Ірина Петренко. Початок – о 14.35.
Відзначимо, що перший етап Кубка світу завершиться 4 грудня.
Результати чоловічої індивідуальної гонки в Контіолахті.