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Тренер збірної України: «Я до сих пір не знаю, де знаходиться Віта Семеренко»

Сестри Семеренко не потрапили до складу А збірної України
Біатлон
11:58
Тренер збірної України: «Я до сих пір не знаю, де знаходиться Віта Семеренко»
Віта Семеренко

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко повідомив, що йому невідомо місце перебування Віти Семеренко.

«З Вітою ніяких розмов не було. Я до сих пір не знаю, де вона знаходиться з сім'єю.

Я розмовляв з Валентиною, але вона мені не сказала місцезнаходження. Сказала, що все нормально.

Нагадаємо, що сестри Семеренко не потрапили до складу жіночої збірної А по біатлону. В основу увійшли Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Юлія Джима і Олена Білосюк.


Джерело: Суспільне Спорт Карен Агабекян
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Віта Семеренко Валя Семеренко Олександр Кравченко

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