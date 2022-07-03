Тренер збірної України: «Я до сих пір не знаю, де знаходиться Віта Семеренко»

Сестри Семеренко не потрапили до складу А збірної України

Віта Семеренко

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко повідомив, що йому невідомо місце перебування Віти Семеренко.



«З Вітою ніяких розмов не було. Я до сих пір не знаю, де вона знаходиться з сім'єю. Я розмовляв з Валентиною, але вона мені не сказала місцезнаходження. Сказала, що все нормально.

Нагадаємо, що сестри Семеренко не потрапили до складу жіночої збірної А по біатлону. В основу увійшли Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Юлія Джима і Олена Білосюк.



