Йоханнес Бьо виграв спринт на етапі Кубка світу в Контіолахті. Найкращий серед українців – Прима
У гонці переслідування на етапі Кубку світу в Контіолахті виступлять 4 українці
Денис Насико не зміг кваліфікуватися за підсумками спринту
Богдан Цимбал / Фото - Getty ImagesСтали відомі імена біатлоністів, які кваліфікувалися в гонку переслідування на першому етапі Кубка світу сезону-2022/23 в Контіолахті (Фінляндія).
За підсумками спринту в персьют відібралися 60 кращих спортсменів.
Українську збірну в завтрашній гонці представлять 4 біатлоніста: Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк та Антон Дудченко.
Відзначимо, що Денис Насико фінішував на 84-й позиції в спринті і не зумів кваліфікуватися в гонку переслідування.
Результати чоловічої спринтерської гонки в Контіолахті.
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