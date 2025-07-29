Олег Гончар

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відреагував на тривожні новини про дворазову олімпійську чемпіонку, семиразову чемпіонку світу та володарку Великого кришталевого глобуса сезону 2016/2017 Лауру Дальмайєр.

У заяві IBU висловив підтримку, зазначивши, що вся біатлонна спільнота думає про Лауру та її родину, сподіваючись на позитивні звістки.

«IBU і вся біатлонна сім'я думають про Дальмайєр та її сім'ю, сподіваючись на якнайшвидшу появу хороших новин».

28 липня 31-річна Дальмайєр потрапила під каменепад і наразі проходить пошук біатлоністки.