Олег Гончар

Вранці 30 липня відновилися пошуки дворазової олімпійської чемпіонки з біатлону Лаури Дальмайєр, яка потрапила під каменепад під час сходження на пік Лайла (6069 м) у горах Каракоруму, Пакистан, повідомив портал Merkur.

Попри відновлення пошуків, складні погодні умови та високий ризик повторних каменепадів ускладнюють рятувальну операцію. Це знижує шанси на порятунок 31-річної колишньої біатлоністки.

Інцидент стався 28 липня на висоті 5700 м. Напарниця Дальмаєр одразу викликала рятувальників, але через віддаленість району гелікоптер дістався до місця лише 29 липня. Обліт показав, що Лаура отримала щонайменше важкі травми, але ознак життя не виявлено.

Напарниця Лаури, Марина Краус, була евакуйована неушкодженою. До Дальмайєр потрібно ще дістатися щоб зрозуміти її стан.