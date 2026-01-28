Олег Гончар

На чемпіонаті Європи-2026 з біатлону відбулася перша чоловіча індивідуальна гонка.

У гонці стартували шість представників збірної України. Перед початком турніру в складі команди сталася заміна: Роман Боровик вийшов на дистанцію замість Олександра Пономаренка та стартував першим серед українців, повідомляє Суспільне Спорт.

Найкращий результат у складі збірної України показав Богдан Цимбал, який фінішував 35-м. Попри два промахи на першому рубежі лежачи, він випередив Артема Тищенка, що завершив гонку 36-м з однією штрафною хвилиною. За швидкістю ходу Цимбал виграв у партнера понад хвилину, тоді як Тищенко став найкращим серед українців за часом стрільби.

43-тє місце посів Роман Боровик з одним промахом. Денис Насико показав найкращу швидкість серед українців на дистанції, однак шість промахів, зокрема три на останньому рубежі, відкинули його за межі топ-60. Сергій Супрун пройшов усі чотири рубежі без хиб, але низька швидкість залишила його на 68-й позиції.

Перемогу в гонці здобув француз Антонен Гігонна з чистою стрільбою, випередивши норвежця Ісака Фрея на 1:11 хвилини.

Чемпіонат Європи. Індивідуальна гонка. Чоловіки

1. Антонен Гігонна (Франція, 0+0+0+0) 52:08.9

2. Ісак Фрей (Норвегія, 1+0+1+0) +1:11.0

3. Валентин Лежьон (Франція, 0+1+0+0) +1:13.3

...

35. Богдан Цимбал (Україна, 2+0+0+0) +3:48.7

36. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+1) +3:51.6

43. Роман Боровик (Україна, 1+0+0+0) +4:21.3

64. Денис Насико (Україна, 1+2+0+3) +6:14.1

68. Сергій Супрун (Україна, 0+0+0+0) +6:37.2

85. Михайло Хміль (Україна, 1+0+1+3) +7:35.5

