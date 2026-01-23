Названо склад чоловічої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
Змагання в межах ОІ розпочнуться 8 лютого
40 хвилин тому
Фото: Getty Images
Тренерський штаб збірної України з біатлону визначив склад чоловічої команди на зимові Олімпійські ігри 2026 року. Повідомляє Суспільне Спорт.
До олімпійської заявки увійшли п’ять українських біатлоністів, які представлятимуть країну на головному старті чотириріччя: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.
Біатлонні змагання в межах Олімпіади-2026 розпочнуться 8 лютого в італійському Антгольці.
Мандзин став 15-м у короткій індивідуальній гонці в Нове Место.
