На зимових Олімпійських іграх-2026 відбувся перший біатлонний старт. Антхольц прийняв змішану естафету.

Збірна України виступала в неоптимальному складі. Чоловічі етапи бігли лідери команди — Дмитро Підручний та Віталій Мандзин, тоді як у жіночій частині дистанції команду представляли Олена Городна та Олександра Меркушина, оскільки Христина Дмитренко та Юлія Джима гонку пропускали.

Естафету для України розпочав Підручний. Він використав чотири додаткові патрони й передав естафету 11-м, показавши четвертий хід за швидкістю, поступившись лише італійцю Томмазо Джакомелю. Мандзин завдяки ідеальній стрільбі підняв команду на шосте місце — найвище для України в цій гонці — і зберіг позицію після свого етапу.

Городна втримувала шосту позицію більшу частину дистанції, однак на останньому колі пропустила австрійку. Фінішерка Меркушина, попри два додаткові патрони на заключній стрільбі, скористалася штрафними колами суперниць й вивела Україну на восьме місце.

Олімпійське золото здобула Франція, срібло виборола Італія, бронзовими призерами стали біатлоністи Німеччини, Україна фінішувала восьмою.

Олімпійські ігри. Змішана естафета

Франція (0+7) 1:04:15.5 Італія (0+5) +25.8 Німеччина (1+3) +1:05.3 Норвегія (2+6) +1:37.2 Швеція (2+7) +1:40.8 Фінляндія (0+7) +1:56.5

...

8. Україна (0+8) +2:36.6