Став відомий склад жіночої збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону
Україна оголосила склад на спринтерські гонки в Контіолахті
Старти пройдуть в обід
02 грудня 19:50
Збірна України оголосила склади на спринтерські гонки в Контіолахті 3 грудня.
У чоловіків виступлять:
12. Артем Прима
33. Антон Дудченко
40. Богдан Цимбал
71. Тарас Лесюк
100. Денис Насико
Гонка відбудеться о 11:45.
Пізніше побіжать жінки. Україну представлять:
10. Олена Білосюк
29. Дар'я Блашко
65. Анна Кривонос
78. Ірина Петренко
Жіночий спринт відбудеться о 14:45.
Раніше повідомлялося, що Дмитро Підручний пропустить старти через травму.