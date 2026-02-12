Україна оголосила склад на чоловічий спринт Олімпіади-2026
Підручний очолить заявку на гонку 13 лютого
близько 2 годин тому
Дмитро Підручний. Фото: Getty Images
Чоловічий спринт на Олімпіаді-2026 відбудеться у п’ятницю, 13 лютого. Початок гонки запланований на 15:00. Тренерський штаб збірної України затвердив четвірку біатлоністів, які представлятимуть країну в гонці.
До заявки увійшли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Антон Дудченко. Підручний є найдосвідченішим у складі та раніше вже демонстрував стабільні результати на великих турнірах.
Спринтерська гонка передбачає дистанцію 10 км із двома вогневими рубежами. Результати спринту визначатимуть стартові позиції для гонки переслідування.
Нагадаємо, Підручний фінішував у топ-20 в першій особистій гонці Олімпіади-2026.