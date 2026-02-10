Олег Шумейко

На Олімпійських іграх-2026 відбулася перша особиста гонка.

У чоловічій індивідуальній гонці найкращим серед українців став капітан команди Дмитро Підручний. Підручний мав гарні шанси на потрапляння до квіткової церемонії, якби не друга стрільба. У стійці Дмитро схибив тричі та на фініші зумів показати 18-й час.

Віталій Мандзин з чотирма промахами на стрільбищі фінішував у топ-30. Перемогу у гонці здобув норвежець Йоган-Олав Ботн, для якого це перша Олімпіада у кар’єрі.

Олімпійській ігри-2026. Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гонка

1. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+0+0) 51:31.5

2. Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) +14.8

3. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +48.3

...

18. Дмитро Підручний (Україна, 0+3+0+0) +4:38.9

28. Віталій Мандзин (Україна, 0+1+1+2) +5:23.5

35. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +4:51.3

65. Тарас Лесюк (Україна, 1+2+0+1) +9:00.0