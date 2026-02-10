Підручний фінішував у топ-20 в першій особистій гонці Олімпіади-2026
Дмитро та Мандзин гарно відпрацювали ходом, але невдало відстрілялися
9 хвилин тому
На Олімпійських іграх-2026 відбулася перша особиста гонка.
У чоловічій індивідуальній гонці найкращим серед українців став капітан команди Дмитро Підручний. Підручний мав гарні шанси на потрапляння до квіткової церемонії, якби не друга стрільба. У стійці Дмитро схибив тричі та на фініші зумів показати 18-й час.
Віталій Мандзин з чотирма промахами на стрільбищі фінішував у топ-30. Перемогу у гонці здобув норвежець Йоган-Олав Ботн, для якого це перша Олімпіада у кар’єрі.
Олімпійській ігри-2026. Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гонка
1. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+0+0) 51:31.5
2. Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) +14.8
3. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +48.3
...
18. Дмитро Підручний (Україна, 0+3+0+0) +4:38.9
28. Віталій Мандзин (Україна, 0+1+1+2) +5:23.5
35. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +4:51.3
65. Тарас Лесюк (Україна, 1+2+0+1) +9:00.0
