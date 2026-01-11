Україна провалила чоловічу естафету в Обегофі
Українці були дуже далеко від подіуму
близько 1 години тому
Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua
У німецькому Обергофі завершилася чоловіча естафета на четвертому етапі Кубка світу з біатлону.
Переможцем гонки стала Норвегія, яка до останнього боролася за перемогу з Францією. Бронзові нагороди дісталися Швеції.
Україна посіла 14-ту позицію. Синьо-жовтих на дистанції представляли Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний.
Кубок світу. Обергоф. Естафета. Чоловіки
1. Норвегія — 1.20.29,1 (2+7)
2. Франція — 2,6 (2+9)
3. Швеція — 3,8 (0+12)
4. Італія — 4,8 (1+9)
5. Німеччина — 5,4 (0+10)
6. Чехія — 25,5 (0+8)
14. Україна — 4.23,5 (2+12)
Нагадаємо, в Обергофі Україна фінішувала 14-ю в жіночій естафеті.