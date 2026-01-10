Україна фінішувала 14-ю в жіночій естафеті на етапі Кубка світу в Обергофі
Переможцем естафети стала збірна Франції
19 хвилин тому
Фото: Getty Images
Жіноча збірна України з біатлону фінішувала 14-ю в естафетній гонці на четвертому етапі Кубка світу сезону-2025/26, який проходить у німецькому Обергофі.
Синьо-жовті виступали у складі Христини Дмитренко, Дарини Чалик, Юлії Джими та Олени Городної.
Переможцем естафети стала збірна Франції, другий час у Норвегії. Третє місце посіли біатлоністки Німеччини.
Кубок світу з біатлону. Жіноча естафета в Обергофі
1. Франція (0+8) 1:18:21.9
2. Норвегія (1+7) +53.7
3. Німеччина (1+13) +1:28.4
...
14. Україна (0+12) +5:35.3
