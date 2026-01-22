Україна – тріумфатор юніорського чемпіонату Європи
Українці здобули золото в одиночній змішаній естафеті
близько 2 годин тому
Фото: ФБУ
Збірна України здобула золото юніорського чемпіонату Європи-2026 з біатлону в одиночній змішаній естафеті.
Українці у складі Тетяни та Тараса Тарасюків чисто відпрацювали на стрільбищі, витративши 5 додаткових патронів, а також гарно відпрацювали ходом, подолавши дистанцію за 37:29,1 хв.
Юніорський чемпіонат Європи. Одиночна змішана естафета
1. Україна (0+5) 37:29,1
2. Швейцарія (0+9) +3,3
3. Латвія (1+11) +17,9
Нагадаємо, що напередодні у змішаній естафеті «синьо-жовті» завоювали бронзу.