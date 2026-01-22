Збірна України завоювала першу медаль юніорського чемпіонату Європи
Українці стали третіми у змішаній естафеті
35 хвилин тому
Фото: biathlon.com.ua
Збірна України виборола бронзову медаль юніорського чемпіонату Європи з біатлону, який проходить у фінській Іматрі.
«Синьо-жовті» у складі Ксенії Приходько, Вікторії Хвостенко, Івана Стеблини та Олександра Біланенко-молодшого стали у фінішному протоколі третіми. Українці використали на стрільбищі 11 додаткових патронів та поступилися трохи більше 16 секунд переможцям гонки з Швеції.
Юніорський чемпіонат Європи. Змішана естафета
1. Швеція (0+6) 1:07:40,3
2. Словенія (1+12) +10,2
3. Україна (0+11) +16,6
