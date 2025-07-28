Біатлоністка збірної України Валерія Дмитренко оцінила в інтерв’ю sport.ua стан справ в українському біатлоні на тлі інших збірних:

Тут так багато факторів, що всі не перелічити. Ось наприклад: ви бачили делегацію норвежців скільки там сервісу, реабілітологів і всяких інших людей, машин робочих (фур), техніки? Та навіть тих же самим фотографів на зборах, а в нас ви самі розумієте що…

Як казала Олена Підгрушна, то всесвітній біатлон попереду українського років на 10, але з тим що є – працюємо, розуміємо всі ситуації. Для нас роблять все те, що можуть дозволити. За результатами спортсменів стоїть купа людей, що про то навіть ніхто і не здогадується.

Про то як ми далекі можно багато говорити, але думати про то не хочеться. Просто дякуємо за те, що є, спільними зусиллями робимо все, що можемо і навіть більше.