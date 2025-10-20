Олімпійський чемпіон-2018 в естафеті, дворазовий чемпіон світу шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон в інтерв'ю Expressen висловився про допуск російських спортсменів до зимових Паралімпійських ігор-2026.

«Вважаю це дуже дивним. Загалом цього не розумію. Паралімпійські ігри перевіряють межі дозволеного та сподіваються на якесь ширше визнання? Ви відправляєте туди спортсменів та перевіряєте, якою буде реакція. В мене таке відчуття.

Нічого не змінилося. І якщо ви в довгостроковій перспективі не дотримуєтеся встановлених вами обмежень, вони безглузді. Дуже вагомий аргумент, який не звучить у спільних дебатах, – це олімпійське перемир'я. Росія порушувала його тричі: 2008-го, 2014-го і коли почався конфлікт в Україні. Якщо вони мають намір виступати зараз, то знову порушать олімпійське перемир'я. Якщо було вирішено, що олімпійське перемир'я щось означає, то так і має бути. Інакше його з таким самим успіхом можна скасувати».