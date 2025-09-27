Володимир Кириченко

Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) повністю відновила у правах Паралімпійський комітет росії. Про це повідомляє офіційний сайт ПКР.

Відповідне рішення було ухвалено за підсумками голосування на генеральній асамблеї, яка проходить у Сеулі.

У першому раунді проти повного усунення ПКР проголосувало 111 делегатів, за 55, 11 утрималися. У другому турі за відміну часткового усунення ПКР проголосував 91 делегат, проти – 77, 8 – утрималися.

Голосування з цього питання спочатку було призначене на 26 вересня, проте його перенесли на день із технічних причин.

Нагадаємо, 2022 року російські паралімпійці планували виступити на зимових Іграх у Пекіні, проте через війну в Україні Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) ухвалив рішення не допускати команду росії до участі.

У 2023 році на Генеральній асамблеї МПК було розглянуто питання про членство росії та білорусі в організації. Цілком призупинити їхню участь тоді не вдалося – за це рішення проголосували 65 делегатів, проти виступили 74. Тим не менш, асамблея тоді прийняла компромісне рішення: російські спортсмени можуть брати участь у міжнародних турнірах під егідою МПК, включаючи Паралімпійські ігри в Парижі, але виключно в індивідуальних дисциплінах і в нейтральному статусі.

