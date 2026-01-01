Олег Гончар

Всесвітнє антидопингове агентство (WADA) розглядає заборону гіпоксичних масок через смерть 27-річного норвезького біатлоніста Сиверта Баккена.

23 грудня Сиверт Баккен помер у віці 27 років. Його знайшли з гіпоксичною маскою на обличчі. Обставини смерті залишаються неясними, але саме маска стала центром розслідування.

Гіпоксичні маски обмежують надходження кисню, імітуючи умови високогір'я для тренування витривалості. Вони популярні серед лижників і біатлоністів.

WADA стурбоване ризиками для здоров'я спортсменів і працює над повною забороною пристроїв. За даними Le Dauphine, агентство вже вивчає можливі регуляції.

Норвезька федерація підтвердила трагедію з Баккеном, але деталей не розголошує.