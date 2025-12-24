Денис Сєдашов

Норвезький біатлоніст Сіверт Баккен був знайдений мертвим у своєму готельному номері під час перебування на зборах, а поруч із ним виявили тренувальну маску, яку використовують для занять в умовах обмеженого постачання кисню.

Норвезька асоціація біатлону зазначила, що наразі не відомо деталей придбання та використання цієї маски спортсменом.

Точну причину смерті Баккена встановить розтин, який планують провести в Італії.

Мандзин шокований смертю Баккена: «Ми ж лише в суботу разом змагалися».