Сіверт Баккен знайдений мертвим із тренувальною маскою — що сталося на зборах?
Причину смерті встановить розтин, запланований в Італії
близько 1 години тому
Норвезький біатлоніст Сіверт Баккен був знайдений мертвим у своєму готельному номері під час перебування на зборах, а поруч із ним виявили тренувальну маску, яку використовують для занять в умовах обмеженого постачання кисню.
Норвезька асоціація біатлону зазначила, що наразі не відомо деталей придбання та використання цієї маски спортсменом.
Точну причину смерті Баккена встановить розтин, який планують провести в Італії.
