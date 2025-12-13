Збірна України назвала склад на чоловічу естафету в Гохфільцені: Борковський дебютує
У збірній є перші заміни
близько 1 години тому
Богдан Борковський / Фото: biathlon.com.ua
Визначився склад чоловічої збірної України на естафету другого етапу Кубка світу з біатлону в Гохфільцені.
Україну представлять:
- Богдан Цимбал
- Віталій Мандзин
- Богдан Борковський
- Дмитро Підручний
Для Богдана Борковського це дебют у чоловічій естафеті на рівні Кубка світу.
Гонка відбудеться 14 грудня, о 13:00 за київським часом.
