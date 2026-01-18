Жанмонно виграла гонку переслідування в Рупольдингу, Дмитренко — 34-та
Француженка здобула перемогу з одним промахом
11 хвилин тому
На етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдингу перемогу в жіночій гонці переслідування здобула француженка Лу Жанмонно. Єдина українка в стартовому листі Христина Дмитренко фінішувала 34-ю.
Жанмонно подолала дистанцію за 29:26,6, допустивши один промах під час стрільби.
Друге місце посіла шведка Ганна Еберг із відставанням 10,5 секунди, третьою стала француженка Каміль Бене.
Єдиною українкою, яка відібралася до гонки переслідування, була Христина Дмитренко. Вона показала чисту стрільбу, однак фінішувала 34-ю з відставанням 2:10,8 від переможниці.
Результати топ-6:
1. Лу Жанмонно (Франція) — 29:26,6 (0+0+0+1)
2. Ганна Еберг (Швеція) — +10,5 (1+2+0+0)
3. Каміль Бене (Франція) — +12,9 (0+0+0+0)
...
34. Христина Дмитренко (Україна) — +2:10,8 (0+0+0+0)
Нагадаємо, раніше визначився склад збірної України на чоловічий спринт етапу Кубка світу в Рупольдингу.