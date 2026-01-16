Денис Сєдашов

Визначився склад чоловічої збірної України на спринтерську гонку етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу. Повідомляє Суспільне Спорт.

У складі команди виступлять Богдан Борковський, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Дмитро Підручний та Тарас Лесюк.

Порівняно зі спринтом в Обергофі тренерський штаб зробив дві зміни: до заявки увійшли Антон Дудченко та Тарас Лесюк, які замінили Богдана Цимбала й Дениса Насико.

Чоловічий спринт етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу відбудеться у суботу, 17 січня.

Христина Дмитренко стала 53-ю у спринті на етапі Кубка світу у Рупольдингу.