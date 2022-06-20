«Він бізнесмен». Джойс вважає, що для перемоги над Усиком Джошуа потрібно диво
21 червня о 17:30! XSPORT транслюватиме першу прес-конференцію перед реваншем Усик – Джошуа
20 серпня український чемпіон повернеться на ринг
22:21
Фото: Matchroom
Нарешті відбувся довгоочікуваний анонс другого поєдинку між чемпіоном WBO/WBA/IBF/IBO Олександром Усиком (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).
Завтра, 21 червня, буде проведена перша прес-конференція напередодні реваншу надважковаговиків. Телеканал XSPORT транслюватиме захід. Початок – о 17:30.
Усик готовий до поєдинку з Джошуа у будь-яких умовах.
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