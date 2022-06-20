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Світовий бокс. Тижневик

21 червня о 17:30! XSPORT транслюватиме першу прес-конференцію перед реваншем Усик – Джошуа

20 серпня український чемпіон повернеться на ринг
Бокс Професійний бокс
22:21
21 червня о 17:30! XSPORT транслюватиме першу прес-конференцію перед реваншем Усик – Джошуа
Фото: Matchroom

Нарешті відбувся довгоочікуваний анонс другого поєдинку між чемпіоном WBO/WBA/IBF/IBO Олександром Усиком (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).

Завтра, 21 червня, буде проведена перша прес-конференція напередодні реваншу надважковаговиків. Телеканал XSPORT транслюватиме захід. Початок – о 17:30.

Усик готовий до поєдинку з Джошуа у будь-яких умовах.

Олег Шумейко-молодший
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Олександр Усик Олександр Усик – Ентоні Джошуа II

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