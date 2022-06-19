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Офіційно. Усик у реванші з Джошуа вперше в кар’єрі буде битися в Саудівській Аравії

Чемпіонський бій надважковаговиків відбудеться 20 серпня
Бокс Професійний бокс
20:14
Офіційно. Усик у реванші з Джошуа вперше в кар’єрі буде битися в Саудівській Аравії
Фото: Matchroom

Відбувся довгоочікуваний анонс другого поєдинку володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).

Реванш відбудеться 20 серпня у Джидді, Саудівська Аравія. Українець вперше в кар’єрі буде битися на Близькому Сході. До цього Усик проводив бої в Україні, Німеччині, Польщі, США, Латвії, росії та Великій Британії.

Відзначимо, що Ентоні Джошуа взяв реванш у Енді Руїза (34-2, 22 KO) на Близькому Сході. Але не в Саудівській Аравії, а в ОАЕ.

Усик поділився свіжими фото з тренувального табору.

Олег Шумейко-молодший
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Олександр Усик - Ентоні Джошуа Олександр Усик Ентоні Джошуа

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