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А як же Мейвезер? Пакьяо проведе виставковий бій проти відомого корейського відеоблогера

Поєдинок відбудеться в грудні цього року
Бокс Професійний бокс
14:52
А як же Мейвезер? Пакьяо проведе виставковий бій проти відомого корейського відеоблогера
Екс-чемпіон світу в восьми дивізіонах, легендарний філіппінський боксер Менні Пакьяо (62-9, 39 КО) проведе виставковий поєдинок проти корейського відеоблогера та майстра східних бойових мистецтв DK Yoo

Бій відбудеться в грудні цього року. Про це в Twitter повідомляє Майкл Бенсон з посиланням на філіппінські джерела.

Нагадаємо, що Пакьо в серпні 2021 року програв кубинцеві Йорденісу Угасу і після цього оголосив про завершення кар'єри.

Раніше повідомлялося, що Менні зацікавлений в реванші зі своїм не меньш зірковим візаві американцем Флойдом Мейвезером.
Володимир Кириченко
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Менні Пакьяо

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