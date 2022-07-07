Менні жадає реваншу. Пакьяо бажає провести виставковий поєдинок проти Мейвезера
А як же Мейвезер? Пакьяо проведе виставковий бій проти відомого корейського відеоблогера
Поєдинок відбудеться в грудні цього року
14:52
Бій відбудеться в грудні цього року. Про це в Twitter повідомляє Майкл Бенсон з посиланням на філіппінські джерела.
Нагадаємо, що Пакьо в серпні 2021 року програв кубинцеві Йорденісу Угасу і після цього оголосив про завершення кар'єри.
Раніше повідомлялося, що Менні зацікавлений в реванші зі своїм не меньш зірковим візаві американцем Флойдом Мейвезером.
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