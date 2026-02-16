Аджагба нокаутував Мартіна на шоу Zuffa Boxing 3
Колишній чемпіон світу знову програв
1 день тому
Аджагба і Мартін / Фото - Yahoo
Нігерійський надважковаговик Ефе Аджагба (21‑1‑1, 15 КО) достроково виграв бій у колишнього чемпіона світу у хевівейті американця Чарльза Мартіна (30‑5‑1, 27 КО).
Поєдинок став головною подією Zuffa Boxing 3.
У третьому раунді 39-річний Чарльз опинився у нокдауні, але згодом він підвівся і продовжив поєдинок.
У 4-му раунді Ефе пішов добивати суперника і рефері зупинив бій – перемога технічним нокаутом.
