У Великій Британії закликали санкціонуючі організації «відростити яй*я» та взятися за Усика
Кеттеролл вважає, що хевівейт має жити
41 хвилину тому
Британський експерт боксу та MMA Адам Кеттеролл хоче, що санкціонуючі організації мали більш жорстку позицію стосовно чемпіона WBC/WBA/IBF Олександра Усика (24-0, 15 KO). Оглядача цитує vringe.com:
Одна річ, яка б на цьому етапі мені не подобалася, це санкціонуючі організації, з якими ми говорили місяць чи два тому. Усик може вибирати і робити все, що він хоче, але він володіє певними поясами. Тому санкціонуючим організаціям потрібно відростити я*ця, і вони мають звернутися до нього: «Добре, містере Усик, ви чемпіон WBC, наприклад, наш хлопець Агіт Кабаєл сидить тут і чекає своєї можливості. Ви поб'єтеся з ним?» Якщо він скаже «ні», він має це право. Але тоді віддавай пояс, ми оживимо дивізіон. У мене немає проблем, якщо ми закінчимо тим, що в певний момент буде бій Усик – Ф’юрі 3, якщо Ф'юрі пройде Ентоні Джошуа. Або це буде Усик – Джошуа 3. За умови, що санкціонуючі організації відростять я*ця та хлопці, які заслужили право битися з найкращим у рейтингу, отримають свої можливості.
Тож давайте оголосимо, що Кабаєл б'ється з Усиком. Якщо Усик не хоче це робити – круто, дивізіон рухатиметься далі. Він може потім побитися з Лоуренсом Околі чи хтось там наступний у рейтингу WBC. Те саме з іншими організаціями. Повідомте, щоб Фабіо Вордлі отримав свою можливість з Усиком. Якщо це не станеться, тоді рухаємось далі.
Ми вже отримуємо бій Даніеля Дюбуа з Вордлі. Відмінно, є Ітаума, хто завгодно. Потрібно змусити дивізіон рухатися, тому що хлопці, які заслужили на можливість, їхні бої повинні оголосити ці санкціонуючі організації. У мене немає проблем, якщо Усик потім скаже, що йде, бо скільки йому? 39-40? Він десь там. На цій стадії кар'єри йому просто потрібно насолоджуватись, тому що він дав нам все, що ми хотіли. Він дав нам великі поєдинки.
Нагадаємо, що Усик повинен провести захист титулу WBC від зазіхань Агіта Кабаєла через один поєдинок.
