Британський експерт боксу та MMA Адам Кеттеролл хоче, що санкціонуючі організації мали більш жорстку позицію стосовно чемпіона WBC/WBA/IBF Олександра Усика (24-0, 15 KO). Оглядача цитує vringe.com:

Одна річ, яка б на цьому етапі мені не подобалася, це санкціонуючі організації, з якими ми говорили місяць чи два тому. Усик може вибирати і робити все, що він хоче, але він володіє певними поясами. Тому санкціонуючим організаціям потрібно відростити я*ця, і вони мають звернутися до нього: «Добре, містере Усик, ви чемпіон WBC, наприклад, наш хлопець Агіт Кабаєл сидить тут і чекає своєї можливості. Ви поб'єтеся з ним?» Якщо він скаже «ні», він має це право. Але тоді віддавай пояс, ми оживимо дивізіон. У мене немає проблем, якщо ми закінчимо тим, що в певний момент буде бій Усик – Ф’юрі 3, якщо Ф'юрі пройде Ентоні Джошуа. Або це буде Усик – Джошуа 3. За умови, що санкціонуючі організації відростять я*ця та хлопці, які заслужили право битися з найкращим у рейтингу, отримають свої можливості.

Тож давайте оголосимо, що Кабаєл б'ється з Усиком. Якщо Усик не хоче це робити – круто, дивізіон рухатиметься далі. Він може потім побитися з Лоуренсом Околі чи хтось там наступний у рейтингу WBC. Те саме з іншими організаціями. Повідомте, щоб Фабіо Вордлі отримав свою можливість з Усиком. Якщо це не станеться, тоді рухаємось далі.

Ми вже отримуємо бій Даніеля Дюбуа з Вордлі. Відмінно, є Ітаума, хто завгодно. Потрібно змусити дивізіон рухатися, тому що хлопці, які заслужили на можливість, їхні бої повинні оголосити ці санкціонуючі організації. У мене немає проблем, якщо Усик потім скаже, що йде, бо скільки йому? 39-40? Він десь там. На цій стадії кар'єри йому просто потрібно насолоджуватись, тому що він дав нам все, що ми хотіли. Він дав нам великі поєдинки.