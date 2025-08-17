Олег Гончар

Після блискавичного нокауту Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) над Ділліаном Вайтом (31-4, 21 КО) у першому раунді на вечорі боксу в Ріяді голова Генеральної розважальної адміністрації Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх висловив бажання організувати поєдинок британського проспекта проти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Про це повідомляє The Ring.

Аль аш-Шейх, який активно просуває бокс у Ріяді, бачить в Ітаумі майбутню зірку та хоче влаштувати йому бій за титули WBA, WBC, WBO та The Ring, які належать Усику.

Ця заява викликала резонанс, адже WBO раніше зобов’язала Усика провести захист проти Джозефа Паркера, але Riyadh Season відкинули цей варіант — вони не заплатять.

Ітаума в інтерв’ю після бою з Вайтом заявив, що не вважає себе готовим до бою з Усиком, і натомість назвав Паркера чи Агіта Кабайєла бажаними суперниками.