Ітаума не захотів викликати Усика на бій
Мозес знайшов для себе інших жертв
близько 1 години тому
20-річний британський проспект надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) після того, як нокаутував у першому раунді експретендента на титул Ділліана Вайта (31-4, 21 КО) не викликав на бій абсолютного чемпіна Олександра Усика (24-0, 15 КО).
У післяматчевому інтерв’ю для BBC Radio 5 Live Sports Extra Ітаума зізнався, що не планував завершувати бій так швидко.
«Хотів показати вам класний виступ, але все закінчилося в першому раунді».
На запитання про наступного суперника Ітаума уникнув виклику абсолютному чемпіону Олександру Усику, зазначивши, що ще не заслужив такого бою. Натомість він націлився на топових бійців.
«Хочу битися з тими, хто заслужив право на бій з Усиком. Можливо, це буде Джозеф Паркер або Агіт Кабайєл».
Ітауму в Саудівській Аравії хочуть звести з Усиком вже у наступному поєдинку.