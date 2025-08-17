Олег Гончар

20-річний британський проспект надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) після того, як нокаутував у першому раунді експретендента на титул Ділліана Вайта (31-4, 21 КО) не викликав на бій абсолютного чемпіна Олександра Усика (24-0, 15 КО).

У післяматчевому інтерв’ю для BBC Radio 5 Live Sports Extra Ітаума зізнався, що не планував завершувати бій так швидко.

«Хотів показати вам класний виступ, але все закінчилося в першому раунді». Мозес Ітаума

На запитання про наступного суперника Ітаума уникнув виклику абсолютному чемпіону Олександру Усику, зазначивши, що ще не заслужив такого бою. Натомість він націлився на топових бійців.

«Хочу битися з тими, хто заслужив право на бій з Усиком. Можливо, це буде Джозеф Паркер або Агіт Кабайєл». Мозес Ітаума

Ітауму в Саудівській Аравії хочуть звести з Усиком вже у наступному поєдинку.