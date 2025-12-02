Олег Гончар

Авторитетний інсайдер The Ring Майк Коппінджер повідомив, що 32-річний чемпіон світу за версіями WBO та IBF у середній вазі казахстанець Жанібек Алімханули (17-0, 12 KO) дав позитивний допінг-тест на мельдоній. Тест було здано VADA від 15 листопада.

Об’єднавчий поєдинок із володарем регулярного титулу WBA Ерісланді Ларою (31-3-3, 19 KO), запланований на 6 грудня в Сан-Антоніо, під серйозною загрозою скасування.

Алімханули заперечує вживання препарату. Перший тест був чистий, а змін у вживаних вітамінах не було. Він запросив аналіз В-проби. Якщо підтвердиться — IBF і WBO можуть позбавити титулів.

Мельдоній — препарат заборонений з 2016 року, популярний у країнах колишнього СРСР.

Алімханули став чемпіоном WBO у 2022-му, IBF — у 2023-му.

