Алімханули зустрівся з Ломаченком
Чемпіон WBO та IBF поділився фото з легендою після завершення кар’єри українця
близько 1 години тому
Чемпіон WBO та IBF у середній вазі Жанібек Алімханули (16-0, 11 КО) поділився в соцмережах знімком з Василем Ломаченком (18-3, 12 КО). Колишній абсолютний чемпіон легкої ваги відвідав тренувальний зал казахстанця.
«Лома завітав до боксерського залу, подивився спаринги, та побажав нам удачі. Дякуємо, що зайшов — було чудово тебе бачити, чемпе».
Ломаченко завершив кар’єру в червні 2025-го.
