Альварес і Кроуфорд провели другу дуель поглядів перед мегафайтом у Лас-Вегасі
Боксери продовжують розігрівати інтерес до свого майбутнього протистояння
близько 2 годин тому
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) та колишній абсолютний чемпіон світу у напівсередній і першій напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) провели другу дуель поглядів перед поєдинком.
Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі (Невада, США).
Стало відомо, де відбудеться мегафайт Кроуфорд – Канело.