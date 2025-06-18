Володимир Кириченко

Поєдинок між володарем титулу WBA у першій середній вазі американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) відбудеться на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі. Про повідомляє The Ring.

Місткість становить 65 000 глядачів під час футбольних матчів та 72 000 під час концертів.

Поєдинок стане першою подією з бойових видів спорту на цій арені з моменту відкриття у 2020 році. Спочатку планувалось, що в цей день стадіон прийме матч з американського футболу між командами UNLV Rebels і Idaho State Bengals.

Поєдинок, на кону якого стоятимуть усі титули у другій середній вазі, відбудеться 13 вересня. Трансляція буде доступна на Netflix.

Раніше стало відомо, коли відбудеться перша пресконференція Кроуфорда та Канело.