Альварес: «Кроуфорд трохи кращий за Мейвезера, але я вже інший боєць»
Канело висловився про майбутній бій з Кроуфордом, згадавши поразку від Мейвезера
28 хвилин тому
Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) порівняв чемпіона WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) з Флойдом Мейвезером (50-0, 27 KO) напередодні їхнього бою, повідомляє FightHype.com.
«Кроуфорд трохи кращий за Мейвезера, але я зараз досвідченіший, ніж у 2013 році, коли програв Флойду. Бій із Кроуфордом – це щось особливе, один із найкращих в історії боксу».
У 2013 році Мейвезер переміг Альвареса рішенням більшості суддів, завдавши йому першої поразки.
Поєдинок Канело проти Кроуфорда відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі.