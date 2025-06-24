Мозлі: «Канело занадто великий для Кроуфорда»
Бій заплановано на 14 вересня
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях американець Шейн Мозлі поділився своєю думкою щодо майбутнього мегабою між Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) та Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), який відбудеться 14 вересня в Лас-Вегасі.
У коментарі для каналу FightHype.com Мозлі зазначив, що головною перевагою мексиканця стане його фізична перевага.
Канело надто великий для Кроуфорда. Якби Теренс у цьому поєдинку діяв обережно, уникав бою, як це роблять деякі інші, у нього були б непогані шанси. Але він боєць. Він не тікає — він стоїть і б'ється. І це може зіграти проти нього.
У категоріях до 64 і 67 кг Кроуфорд виглядав феноменально. У 70 кг — просто добре. Але зараз ідеться про 76 кг. Це вже зовсім інший рівень.
На думку Мозлі, серце Кроуфорда — в бою, але саме це може стати його слабкістю проти більш потужного Канело.
Стало відомо, де відбудеться мегафайт Кроуфорд – Канело.