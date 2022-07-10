Альварес: «Моя мета – відправити Головкіна на пенсію»

Мексиканець злий перед третім поєдинком з казахстанцем

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) наполегливо повторює, що прагне завершити кар'єру Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 КО):

Моя мета на цей бій — відправити Головкіна на пенсію! У мене буде відмінний табір, щоб досягти цієї мети.

Як ви готуєтеся до цього бою? Ви показуєте, що незважаючи на факт вашої поразки ви все ще в строю.

Це життя. Десь виграєш, десь програєш. Як я говорив раніше, коли женешся за величчю — будуть заминки і перешкоди на цьому шляху. Буде одна або три, або десять — але це не означає, що ти не досягнеш цього. Ми все ще тут і на тому ж шляху.

Третій бій Головкін – Альварес відбудеться 17 вересня. Заради нього казахстанец піднявся з середньої ваги.

Нагадаємо, GGG запевнив, що не завершить кар'єру після бою з Канело.